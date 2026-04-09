В Василеостровском районе Петербурга построят школу и детский сад

Образовательный комплекс, в состав которого войдут школа и детский сад, появится в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, сообщили в городском комитете по градостроительству и архитектуре. Возведение и реконструкция социальных объектов соответствуют задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Здания школы и детского сада образуют единый архитектурный ансамбль, ориентированный главными фасадами на бульвар Головнина, формируя фронт застройки внутри двора и вдоль бульвара. На фасадах обоих учреждений предлагается разместить муралы. На фасаде детского сада изобразят ребенка со светящейся лампочкой как метафору любопытства и «огонька» познания, а на фасаде школы — ученика со светящейся колбой, символизирующей, что научные прорывы начинаются с простой идеи.
Школа, рассчитанная на 300 мест, будет специализироваться на физико-математическом и химико-биологическом направлениях. В трехэтажном здании разместят учебные кабинеты для основной и старшей школы, универсальную студию и специализированные лаборатории. Также предусмотрено пространство для индивидуальных и групповых занятий, отдыха и работы учителей, читальные зоны, актовый зал с помещением для музыкальных занятий, медицинские кабинеты, спортивный зал, обеденный зал с кухней.
Детский сад с бассейном будет рассчитан на 75 мест. Там планируют обустроить вестибюльную зону с комнатой охраны, совмещенный спортивный и актовый зал, игровые комнаты, спальни, медицинские кабинеты, кабинеты для коррекционных и кружковых занятий, комнаты отдыха и другие необходимые помещения. На территории комплекса благоустроят зоны отдыха, спортивные и игровые площадки, а также проведут озеленение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.