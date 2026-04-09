Россияне стали проводить меньше времени в Telegram на фоне замедления

Российские пользователи мессенджера Telegram в марте 2026 года стали проводить на платформе почти на четверть меньше времени, чем месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope, имеющиеся в распоряжении РБК.
Как считали.
Mediascope, уполномоченный Роскомнадзором на исследования аудитории Рунета, по запросу РБК подсчитал ключевые аудиторные показатели Telegram за февраль и март с 2022 по 2026 год. Данные учитывают пользователей как десктопной версии мессенджера, так и мобильной. Учтена аудитория всех городов России старше 12 лет.
Данные Mediascope представлены по трем параметрам:
месячный охват — количество человек, заходивших в приложение или на сайт хотя бы раз за указанный месяц;
среднесуточный охват — количество человек, использовавших сервис хотя бы раз за день;
среднее количество минут, проведенных одним пользователем в Telegram за сутки.
Так, в феврале пользователь в среднем проводил в Telegram 44 минуты в сутки, следует из статистики Mediascope. Но уже в марте этот показатель снизился до 34 минут. Параллельно с этим почти на 10% снизился и среднесуточный охват мессенджера. Если в феврале хотя бы раз в день на платформу заходило 80 млн пользователей, то уже в марте — 72,2 млн. При этом, если говорить о месячном охвате, то в марте 2026-го мессенджером воспользовалось на 1,5% меньше пользователей, чем в предыдущем месяце: с 95,7 млн пользователей до 94,3 млн.
В предыдущие годы показатели Telegram в основном росли. Но тогда мессенджер конкурировал с другой платформой — WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). WhatsApp на протяжении многих лет был самым востребованным у россиян мессенджером вплоть до января 2026 года.
На фоне этой конкуренции охват Telegram у россиян раньше был ниже, следует из статистики Mediascope. В марте 2025 года хотя бы раз в месяц этим мессенджером пользовались 90,5 млн человек, хотя бы раз в сутки — 68,2 млн. Но среднее время использования при этом было выше и достигало 47 минут — пик для этого месяца как минимум за последние пять лет. Для сравнения, еще в 2022 году среднемесячный охват Telegram составлял 66,6 млн пользователей, среднесуточный — 40,6 млн, а среднее время пользования в сутки было на уровне 33 минут.
Доступ к Telegram, а также WhatsApp в России поэтапно ограничивается с лета 2025 года. Так, в августе Роскомнадзор сообщил, что «для борьбы с активностью преступников» принимаются меры «для ограничения голосовых звонков в иностранных мессенджерах». В октябре ведомство повторно заявило, что начало частично ограничивать Telegram и WhatsApp для противодействия преступникам. Тем не менее, в декабре председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский утверждал, что о полной блокировке Telegram в России речь пока не идет. Что касается WhatsApp, 22 декабря Роскомнадзор заявил, что этот мессенджер продолжает нарушать законодательство России, в связи с чем ему грозит полная блокировка.
9 и 10 февраля 2026 года российские пользователи начали массово жаловаться на проблемы в работе Telegram. Тогда источники РБК утверждали, что власти приняли решение начать работу по замедлению мессенджера Telegram в России. В марте Таганский суд Москвы наложил на Telegram штраф в размере 35 млн руб. за отказ удалить контент, содержащий призывы к экстремизму. Министр цифрового развития Максут Шадаев подчеркнул, что меры в отношении платформы принимаются последовательно, чтобы минимизировать неудобства для пользователей. Параллельно с этим Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что публикация рекламы в Telegram нарушает закон, поскольку к мессенджеру принимаются меры по ограничению доступа.
Источники РБК ранее утверждали, что окончательная блокировка Telegram в России произойдет в начале апреля. Основатель мессенджера Павел Дуров заявлял, что платформа продолжит адаптироваться к ограничениям, «чтобы трафик Telegram было сложнее обнаружить и заблокировать».