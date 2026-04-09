Россияне стали проводить меньше времени в Telegram на фоне замедления

На фоне этой конкуренции охват Telegram у россиян раньше был ниже, следует из статистики Mediascope. В марте 2025 года хотя бы раз в месяц этим мессенджером пользовались 90,5 млн человек, хотя бы раз в сутки — 68,2 млн. Но среднее время использования при этом было выше и достигало 47 минут — пик для этого месяца как минимум за последние пять лет. Для сравнения, еще в 2022 году среднемесячный охват Telegram составлял 66,6 млн пользователей, среднесуточный — 40,6 млн, а среднее время пользования в сутки было на уровне 33 минут.