Уровень смертности на трассах оценили в Нижегородской области

В минувшем году зафиксировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах Нижегородской области. Этот показатель уменьшился на 22% по сравнению с предыдущим периодом. Данные предоставлены ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.
Кроме того, отмечается сокращение числа пострадавших в ДТП на автомагистралях на 15,8%. Число жертв дорожных аварий также снизилось — на 16,5%.
Как прокомментировал глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков, приведенная статистика является результатом нашей систематической деятельности, направленной на улучшение состояния и повышение безопасности дорожной инфраструктуры.
Ранее автомобиль вылетел на разделительный газон на проспекте Гагарина.