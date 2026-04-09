Уровень смертности на трассах оценили в Нижегородской области

В минувшем году зафиксировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах Нижегородской области. Этот показатель уменьшился на 22% по сравнению с предыдущим периодом. Данные предоставлены ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.

Кроме того, отмечается сокращение числа пострадавших в ДТП на автомагистралях на 15,8%. Число жертв дорожных аварий также снизилось — на 16,5%.

Как прокомментировал глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков, приведенная статистика является результатом нашей систематической деятельности, направленной на улучшение состояния и повышение безопасности дорожной инфраструктуры.

Ранее автомобиль вылетел на разделительный газон на проспекте Гагарина.