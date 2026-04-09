Жительница Полесского района похитила у подруги карту и потратила с нее деньги

В Тургенево Полесского района хмельные посиделки двух приятельниц закончились тем, что одна похитила у другой карточку. Воровку задержали, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Выяснилось, что, когда алкоголь закончился, хозяйка передала знакомой банковскую карту и даже назвала пин-код, чтобы та сходила в магазин. Выпивку приятельница купила, а вот карту не вернула. После застолья она поехала в Полесск, где в различных магазинах потратила с карты подруги около 16 тысяч рублей.
Фигурантка уголовного дела — 43-летняя ранее судимая местная жительница. Ей грозит до 6 лет колонии.