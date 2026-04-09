Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Полесского района похитила у подруги карту и потратила с нее деньги

Женщина расплачивалась чужим «пластиком» в магазинах.

В Тургенево Полесского района хмельные посиделки двух приятельниц закончились тем, что одна похитила у другой карточку. Воровку задержали, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Выяснилось, что, когда алкоголь закончился, хозяйка передала знакомой банковскую карту и даже назвала пин-код, чтобы та сходила в магазин. Выпивку приятельница купила, а вот карту не вернула. После застолья она поехала в Полесск, где в различных магазинах потратила с карты подруги около 16 тысяч рублей.

Фигурантка уголовного дела — 43-летняя ранее судимая местная жительница. Ей грозит до 6 лет колонии.