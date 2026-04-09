Нижегородскую ветклинику уличили в незаконной продаже лекарств

Источник: Живем в Нижнем

Ветеринарной клинике «От носа до хвоста» в Нижнем Новгороде выдали предостережение за торговлю лекарствами без лицензии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Нарушения в ветклинике на улице Школьной обнаружили с помощью системы «Честный знак». Теперь владельцу бизнеса предстоит устранить нарушения в установленные сроки.

Если руководитель «От носа до хвоста» не получит лицензию на реализацию ветпрепаратов, ему будут грозить штрафы.

Нижегородцам напомнили о необходимости проверять наличие лицензий у ветеринарных аптек. Это поможет убедиться в соблюдении условий хранения и транспортировки препаратов.

Напомним, остатки лекарств нашли в мясной продукции двух нижегородских производителей.