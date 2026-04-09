В нацпарке «Красноярские Столбы» возобновили поиски таинственно пропавшего туриста (видео)

В национальном парке «Красноярские Столбы» спасатели возобновили работу по поиску пропавшего месяц назад туриста.
В пресс-службе отметили, что поиски возобновились по заявке полиции.
Напомним, 55-летний мужчина ушел гулять на «Красноярские Столбы» 9 марта и не вернулся. Его автомобиль остался припаркованным вдоль дороги, камеры визит-центра зафиксировали, что он начал подниматься по лестнице в сторону скалы Ермак.
На Столбах несколько дней работали поисковые группы из спасателей, волонтеров и полиции, включая кинологов. Позднее подключили альпинистов для проверки труднодоступных мест. Но поиски пришлось свернуть из-за погодных условий.
