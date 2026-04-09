Призерами олимпиады по информатике стали 7 школьников из Новосибирска

«Правительством региона уделяется большое внимание развитию сферы информационных технологий, поддержке талантливых школьников и учителей информатики. В этой современной и перспективной дисциплине наши ребята по традиции занимают лидирующие позиции на всероссийском и мировом уровнях, — подчеркнула министр образования Новосибирской области Мария Жафярова. — В этом году на заключительном этапе олимпиады они решали математические и прикладные задачи, работали с данными, применяли нейросетевые подходы, разрабатывали решения в области кибербезопасности, демонстрировали знания в сфере конструирования и программирования мобильных роботов».