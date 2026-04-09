Призерами олимпиады по информатике стали 7 школьников из Новосибирска

Семь школьников из Новосибирска стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады по информатике, которая проводилась по нацпроекту «Молодёжь и дети». В заключительном этапе турнира приняли участие 1249 ребят из разных регионов России, сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
«Правительством региона уделяется большое внимание развитию сферы информационных технологий, поддержке талантливых школьников и учителей информатики. В этой современной и перспективной дисциплине наши ребята по традиции занимают лидирующие позиции на всероссийском и мировом уровнях, — подчеркнула министр образования Новосибирской области Мария Жафярова. — В этом году на заключительном этапе олимпиады они решали математические и прикладные задачи, работали с данными, применяли нейросетевые подходы, разрабатывали решения в области кибербезопасности, демонстрировали знания в сфере конструирования и программирования мобильных роботов».
Олимпиада по информатике прошла по четырем профилям: «Программирование», «Искусственный интеллект», «Информационная безопасность» и «Робототехника». Новосибирскую область в заключительном этапе представляли 13 школьников. Победители и призеры отдельно по каждому профилю были награждены на торжественной церемонии закрытия 28 марта. В их число вошли учащиеся лицея № 136, лицея № 22 «Надежда Сибири» из Новосибирска, а также представители Специализированного учебно-научного центра при Новосибирском государственном университете (СУНЦ НГУ).
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.