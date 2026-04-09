Центр города перекроют из-за проведения Крестного хода на Пасху

Ограничения будут действовать на нескольких участках 11 и 12 апреля.

Источник: Нижегородская правда

Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода из-за проведения Крестного хода на Пасху. Ограничения будут действовать на нескольких участках 11 и 12 апреля, сообщили в ЦОДД НН.

Так, с 20.00 11 апреля до 20.00 12 апреля перекроют следующие улицы:

ул. Стрелка (на участке от ул. Самаркандской до ул. Совнаркомовской);

ул. Совнаркомовской (от парковки рядом с домом № 1Б по ул. Совнаркомовской до Волжской набережной);

по Волжской набережной (от ул. Совнаркомовской до ул. Бетанкура, по местному проезду улицы Самаркандской — от дома № 4 на ул. Стрелка до дома № 1 на ул. Совнаркомовской);

по местным проездам от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовской.

12 апреля с 09.00 до 20.00 также движение будет прекращено:

по площади Минина и Пожарского (на участке от ул. Варварской до Зеленского съезда);

по Похвалинскому съезду (на участке от Малой Покровской улицы до Благовещенской площади);

по Благовещенской площади;

по ул. Рождественской (на участке от пл. Народного Единства до пл. Благовещенской);

по площади Народного Единства;

по Зеленскому съезду;

по ул. Широкой;

по Канавинскому мосту;

по ул. Советской (от ул. Ивана Романова в направлении площади Ленина и на участке от площади Ленина до ул Самаркандской в оба направления);

по ул. Керченской (на участке от ул. Должанской до дома № 5 по ул. Совнаркомовской);

по ул. Самаркандской (на участке от ул. Бетанкура до дома № 1 по ул. Самаркандской в направлении ул. Стрелки).

Напомним, что у сайта pravda-nn.ru есть Telegram-канал «Проезда нет», в котором оперативно сообщается обо всех ограничениях движения на улицах Нижнего Новгорода.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как в Нижнем Новгороде отметят Пасху.

