Диетолог Редина объяснила, почему женщинам нельзя пропускать завтрак

Пропуск завтрака может негативно сказаться на женском здоровье, это подтверждено исследованиями, рассказала диетолог Ольга Редина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Женский организм более уязвим к недостатку энергии утром, и это может повлиять на гормональный баланс. Завтрак запускает важные процессы, включая выработку гормонов стресса и регуляцию репродуктивной системы. Длительные перерывы между приёмами пищи могут повысить уровень кортизола, что у женщин проявляется в снижении энергии, изменениях менструального цикла, настроения и самочувствия.
Редина отметила, что реакция на пропуск завтрака у мужчин и женщин различается. Мужской организм лучше переносит периоды без еды. Однако не все должны обязательно завтракать: если человек не чувствует голода и хорошо себя чувствует, это нормально. При симптомах усталости, раздражительности или проблем с концентрацией стоит обратить внимание на утренний приём пищи.
Диетолог предостерегла от крайностей: завтрак должен быть полноценным, включать белки, жиры и углеводы. Оптимальный вариант — лёгкий, но питательный завтрак, например, яйца, творог, каша с орехами или йогурт с фруктами.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, почему на завтрак важно есть белок.