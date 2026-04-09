В Telegа объяснили пропажу приложения из App Store

Альтернативный клиент мессенджера Telegram под названием Telega мог пропасть из магазина приложений App Store из-за роста негативных отзывов.

Источник: РБК

Альтернативный клиент мессенджера Telegram под названием Telega мог пропасть из магазина приложений App Store из-за роста негативных отзывов. Об этом сообщила пресс-служба приложения в телеграм-канале.

«Мы получили запрос от Apple и уже работаем над его решением, чтобы как можно быстрее восстановить доступ к скачиванию на iOS. В ближайшие часы направим им [Apple] подробные разъяснения», — уточнили в публикации.

Как пояснила пресс-служба, после введения «списков ожидания» на авторизацию приложение получило множество негативных отзывов в App Store. Модерация сервиса могла «неверно интерпретировать» их всплеск, заявили там.

Пользователи обратили внимание на пропажу Telega из App Store 9 апреля. Как убедился корреспондент РБК, при поиске приложения появлялась надпись «запрашиваемая страница не найдена». При этом в Google Play и RuStore сервис был доступен.

Портал «Код Дурова» сообщил в прошлом месяце, что приложение Telega, основанное на базе Telegram, с 18 марта могло начать перехватывать трафик мессенджера. С 31 марта Telegram ввел маркировку для аккаунтов пользователей, которые используют сторонние приложения или «зеркала».

Веб-зеркала для Telegram — это доменные адреса, которые ведут переадресацию пользователей. Каждое зеркало имеет встроенный генератор ссылки, заменяющий часть ссылки с t.me на свой домен.

В конце февраля РБК со ссылкой на источники сообщал, что власти определились со сроками блокировки Telegram: в первых числах апреля. Основатель мессенджера Павел Дуров при этом подчеркнул, что Telegram продолжит адаптироваться к блокировкам.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше