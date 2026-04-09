В Telegа объяснили пропажу приложения из App Store

Альтернативный клиент мессенджера Telegram под названием Telega мог пропасть из магазина приложений App Store из-за роста негативных отзывов. Об этом сообщила пресс-служба приложения в телеграм-канале.
«Мы получили запрос от Apple и уже работаем над его решением, чтобы как можно быстрее восстановить доступ к скачиванию на iOS. В ближайшие часы направим им [Apple] подробные разъяснения», — уточнили в публикации.
Как пояснила пресс-служба, после введения «списков ожидания» на авторизацию приложение получило множество негативных отзывов в App Store. Модерация сервиса могла «неверно интерпретировать» их всплеск, заявили там.
Пользователи обратили внимание на пропажу Telega из App Store 9 апреля. Как убедился корреспондент РБК, при поиске приложения появлялась надпись «запрашиваемая страница не найдена». При этом в Google Play и RuStore сервис был доступен.
Портал «Код Дурова» сообщил в прошлом месяце, что приложение Telega, основанное на базе Telegram, с 18 марта могло начать перехватывать трафик мессенджера. С 31 марта Telegram ввел маркировку для аккаунтов пользователей, которые используют сторонние приложения или «зеркала».
Веб-зеркала для Telegram — это доменные адреса, которые ведут переадресацию пользователей. Каждое зеркало имеет встроенный генератор ссылки, заменяющий часть ссылки с t.me на свой домен.
В конце февраля РБК со ссылкой на источники сообщал, что власти определились со сроками блокировки Telegram: в первых числах апреля. Основатель мессенджера Павел Дуров при этом подчеркнул, что Telegram продолжит адаптироваться к блокировкам.
