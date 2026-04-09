Бочаров и Чуйченко почтили память героев на Мамаевом кургане в Волгограде

Министр юстиции России Константин Чуйченко прибыл в город-герой Волгоград с рабочим визитом 9 апреля. Сразу из аэропорта глава ведомства направился на легендарный Мамаев курган, где вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым отдал дань памяти защитникам Отечества, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
Рабочая поездка Константина Чуйченко в Волгоград обещает быть насыщенной. В планах министра — проведение ряда важных встреч, где обсудят актуальные вопросы развития региональной юстиции. Кроме того, Константин Чуйченко посетит подведомственные Министерству юстиции учреждения, чтобы лично оценить их работу и наметить пути дальнейшего совершенствования.