Бочаров и Чуйченко почтили память героев на Мамаевом кургане в Волгограде

Министр юстиции РФ начал рабочий визит в город-герой с возложения цветов.

Источник: Комсомольская правда

Министр юстиции России Константин Чуйченко прибыл в город-герой Волгоград с рабочим визитом 9 апреля. Сразу из аэропорта глава ведомства направился на легендарный Мамаев курган, где вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым отдал дань памяти защитникам Отечества, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Рабочая поездка Константина Чуйченко в Волгоград обещает быть насыщенной. В планах министра — проведение ряда важных встреч, где обсудят актуальные вопросы развития региональной юстиции. Кроме того, Константин Чуйченко посетит подведомственные Министерству юстиции учреждения, чтобы лично оценить их работу и наметить пути дальнейшего совершенствования.

Биография Константина Чуйченко
Глава Минюста, член Совбеза, госсоветник и экс-вице-премьер — Константин Чуйченко руководил Аппаратом правительства, он также известен многолетней службой в органах власти. Собрали главное из его биографии.
