В Уфе прошла первая репетиция парада ко Дню Победы

В Уфе состоялась первая репетиция торжественного прохождения ко Дню Победы, сообщает администрация города.

Источник: администрация Уфы | сайт

Местом отработки основных подготовительных моментов по традиции стала площадь перед «Уфа-Ареной». С 9 апреля репетиции будут проводить здесь до конца месяца по четвергам.

Прохождение военнослужащих уфимского территориального гарнизона, федеральных органов исполнительной власти, юнармейцев, кадетов, курсантов учебных заведений, а также ветеранов боевых действий и военной службы, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая.

Командующим парадом назначен заместитель военного комиссара Башкортостана Ринат Латыпов. Принимающий — военный комиссар республики Михаил Блажевич.

Запланировано участие 25 расчетов, проезд ретро автомобилей и современной военной техники, пролет вертолетов и самолетов малой авиации. В состав сводного духового оркестра включены представители восьми ведомственных. Всего будет привлечено более 1,5 тысячи человек личного состава.

Генеральные репетиции состоятся 4 и 7 мая на проспекте Октября.