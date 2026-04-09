Донские депутаты обратятся к федеральным властям из-за животных в МКД

Об этом рассказал заместитель председателя донского парламента — председатель комитета по аграрной политике, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко.

Донские депутаты обратятся к федеральным властям из-за животных в МКД. Об этом рассказал заместитель председателя донского парламента — председатель комитета по аграрной политике, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко.

В ходе обсуждения отмечено, что отдельные жильцы используют квартиры как приюты для десятков животных. Это приводит к ряду проблем: появлению неприятных запахов, антисанитарии, распространению насекомых и грызунов, конфликтам с соседями и риску ухудшения здоровья, особенно у детей.

Действующий федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» предусматривает необходимость соблюдения санитарных норм, однако сами нормы на федеральном уровне не разработаны. Кроме того, законодательство не устанавливает чётких лимитов на количество животных в жилых помещениях.

Попытки ввести соответствующие нормы на региональном уровне оказались невозможны из‑за противоречий с федеральным законодательством.

Комитет принял решение обратиться к правительству РФ с просьбой установить федеральные ветеринарные и санитарные правила содержания животных в многоквартирных домах, включая нормы по количеству питомцев в зависимости от площади жилья. Рекомендовано рассмотреть обращение на очередном заседании депутатов Законодательного собрания Ростовской области.