Донские депутаты обратятся к федеральным властям из-за животных в МКД. Об этом рассказал заместитель председателя донского парламента — председатель комитета по аграрной политике, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко.
В ходе обсуждения отмечено, что отдельные жильцы используют квартиры как приюты для десятков животных. Это приводит к ряду проблем: появлению неприятных запахов, антисанитарии, распространению насекомых и грызунов, конфликтам с соседями и риску ухудшения здоровья, особенно у детей.
Действующий федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» предусматривает необходимость соблюдения санитарных норм, однако сами нормы на федеральном уровне не разработаны. Кроме того, законодательство не устанавливает чётких лимитов на количество животных в жилых помещениях.
Попытки ввести соответствующие нормы на региональном уровне оказались невозможны из‑за противоречий с федеральным законодательством.
Комитет принял решение обратиться к правительству РФ с просьбой установить федеральные ветеринарные и санитарные правила содержания животных в многоквартирных домах, включая нормы по количеству питомцев в зависимости от площади жилья. Рекомендовано рассмотреть обращение на очередном заседании депутатов Законодательного собрания Ростовской области.