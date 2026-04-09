Лукашенко сказал, где в Беларуси будут строить много жилья возле Минска

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, где в республике будут строить много жилья, сообщило БелТА.
«Комсомолка» писала, что белорусский лидер назначил экс-главу МинЖКХ и гендиректора «Минстроя» Александра Терехова вице-премьером.
Новому заместителю премьер-министра, который в том числе будет курировать и сферу строительства, Лукашенко при назначении сказал, что в Беларуси сейчас будут строить много жилья.
— Если мы сокращаемся в Минске, это не значит, что мы не будем в спутниках (городах-спутниках. — Ред.) строить жилье, — рассказал он.
Глава государства добавил, что особенно будет строиться арендное жилье, начиная от сельского хозяйства и заканчивая промышленностью, и другими отраслями.
Лукашенко при этом отметил, что лично наблюдал некоторые строительные объекты, за которые отвечал Терехов, работая гендиректором «Минскстроя», и сказал, что ему следует сделать.
— Все ты умеешь делать. Поэтому надо эту практику снизу поднимать наверх и действовать, — заключил белорусский президент.
