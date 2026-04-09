Когда кефир вреден: врач Умнов назвал риски для здоровья

Волгоградцы часто покупают кефир как полезный продукт для пищеварения. Но хирург Александр Умнов предупредил: в некоторых случаях кисломолочный напиток может навредить даже здоровым людям. Об этом он рассказал изданию NEWS.ru.
Главная опасность — в сроке хранения после вскрытия упаковки. Если кефир стоит открытым долгое время, полезные кисломолочные бактерии погибают. Зато дрожжи сохраняются и запускают процесс брожения в желудочно-кишечном тракте.
Что происходит при употреблении такого напитка? Вздутие живота, нарушение стула — это признаки нарушения микрофлоры кишечника. Кроме того, в процессе брожения в кефире образуется незначительная доза алкоголя. Она может навредить беременным женщинам, кормящим мамам и маленьким детям.
Еще один риск — повышение кислотности после вскрытия бутылки или пакета. По этой причине кефир не стоит пить людям с гастритом и язвенной болезнью. У них могут усилиться выделение желудочного сока, появиться изжога и другие неприятные симптомы.
Врач не призывает отказываться от кефира совсем. Но волгоградцам стоит следить за сроком годности после вскрытия и учитывать свои особенности здоровья.
Если есть заболевания ЖКТ или вы относитесь к группе риска — лучше проконсультироваться с врачом перед тем, как включать кефир в рацион.
