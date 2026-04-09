Более 1 тыс. человек приняли участие в форуме «Дни московской конкуренции»

Юбилейный, пятый форум «Дни московской конкуренции» объединил в столице свыше тысячи участников. Они обсудили ряд вопросов, касающихся совершенствования контрактной системы, — от нормативного регулирования закупок до развития цифровых инструментов, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева. Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«Форум проводится в пятый раз и традиционно выступает основной площадкой для эффективной коммуникации специалистов, работа которых связана с разными аспектами закупочной деятельности. Именно обмен опытом и мнениями позволяет нам находить новые точки роста и совершенствовать контрактную систему столицы. В этом году форум посетили более тысячи участников — представителей городских органов власти, госзаказчиков и поставщиков. Постоянная проработка успешных практик в ходе таких мероприятий способствует тому, что Москва из года в год сохраняет лидерство среди регионов в прозрачности закупок, подтверждая статус крупнейшего заказчика в стране со среднегодовым объемом контрактации более 2 триллионов рублей», — отметила Мария Багреева.
В рамках «Дней московской конкуренции» прошли дискуссии о нормативном регулировании в столичных закупках, особенностях импортозамещения и применения национального режима, изменениях в налоговом законодательстве, мерах поддержки бизнеса, развитии цифровых инструментов, внедрении искусственного интеллекта в сферы госзаказа и земельно-имущественных торгов. В них приняли участие эксперты столичного департамента по конкурентной политике, Главного контрольного управления города Москвы, Московского управления ФАС России, Российской ассоциации участников торгов и других организаций.
Форум «Дни московской конкуренции» проводится с 2019 года. В 2026-м мероприятия для заказчиков и поставщиков проходили с 1 по 3 апреля. Завершил программу хакатон серии Tender Hack, направленный на поиск решений по совершенствованию портала поставщиков.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.