Беспрозванных и Матвиенко возложили цветы к мемориалу в Калининграде

— Я очень рада в этот день быть в Калининграде вместе с калининградцами, — сказала Валентина Матвиенко. — Хочу поздравить всех калининградцев и всех россиян с этой памятной датой. 9 апреля 1946 года советские солдаты и офицеры взяли Кенигсберг, который считался преступной крепостью. Мы всегда будет отдавать дань памяти нашим героям. Мы также будем вспоминать тех, кто первыми приехал сюда после войны. Люди со всего Советского Союза ехали в Калининград, чтобы восстановить город, который лежал в руинах. Сегодня Калининград — один из самых красивых и благоустроенных городов нашей страны и навсегда, конечно же, российский. Уверена, что молодые люди, которые вместе с нами сегодня возлагали цветы, будут гордиться своей родной землей.