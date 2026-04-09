В Самаре запустят дополнительные автобусы до кладбищ в праздники

В Самаре в праздничные дни организуют движение 58 автобусов, чтобы жители смогли добраться до городских кладбищ. Об этом сообщили в администрации Самары.
«Дополнительный транспорт будет ходить 12 апреля (Пасха), 19 апреля (Красная горка), 21 апреля (Радоница), 9 мая и 30 мая (Троицкая родительская суббота)», — говорится в сообщении.
Для безопасности движения и стоянки автобусов в эти дни на некоторых улицах введут временные ограничения с 07:00 до 16:00. Ограничения затронут ул. Авроры (от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской), ул. Аэродромную (от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов), ул. Ставропольскую (от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской) и ул. Новосельскую (от Уральского шоссе до Нижнего въезда).
Узнать подробное расписание автобусов можно в социальных сетях перевозчика. По вопросам пассажирских перевозок с 10 апреля можно обратиться по телефону горячей линии департамента транспорта.