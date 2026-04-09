В Калининграде отправлен в СИЗО участник организованной преступной группы, обвиняемый в мошенничестве

Ленинградский районный суд Калининграда заключил под стражу 28-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в составе организованной преступной группы. Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере).
По данным следствия, он входил в состав ОПГ, насчитывавшей более 10 участников из разных регионов России. Группа специализировалась на дистанционных хищениях денег у граждан.
В 2023 году обвиняемый путём обмана похитил у двух жителей Тульской области в общей сложности 323,5 тысячи рублей.
Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 мая 2026 года.