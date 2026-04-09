Репетиции парада Победы в Челябинске пройдут 22 и 29 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Традиционно в нем будут участвовать воинские части, сотрудники правоохранительных органов, общественных организаций, учащиеся. Будет задействована военная техника.
«На данный момент все участники продемонстрировали высокий уровень готовности к проведению важнейшего для России праздника. Уверен, что тренировки парада 22 и 29 апреля пройдут на высоком уровне», — прокомментировал министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб.
Он также добавил, что 7 мая состоится генеральная репетиция торжественного построения войск гарнизона.
На данный момент решены все вопросы по украшению города и площади Революции, возведению трибун и разметке. Планируется также шествие «Бессмертный полк».