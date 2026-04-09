Политолог указал, какая страна вместо США может возглавить НАТО

Если США по решению американского президента Дональда Трампа сократят свое участие в НАТО, то на место главы альянса может претендовать Великобритания. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

Эксперт уточнил, что поводом для выхода из НАТО или сокращения в альянсе своего участия для Вашингтона может стать отказ европейских союзников помогать с Гренландией и на Ближнем Востоке.

«Кто же заменит главного председателя — гегемона НАТО? Мне кажется, что Великобритания готова взять на себя эту функцию. В Лондоне исторически мечтали об этом», — считает собеседник NEWS.ru.

Он напомнил, что Британия перестала быть лидером после формирования США, но продолжала пытаться влиять на международные отношения, в том числе с помощью интриг и давления.

По мнению Самонкина, в случае замены США на Великобританию картина мира может кардинально измениться. Он уточнил, что британцы по-прежнему уверены в том, что Россия угрожает Европе, поэтому они продолжат поддерживать Киев в противостоянии с Москвой.

Ранее стало известно, что европейские члены Североатлантического альянса недовольны позицией генсека НАТО Марк Рютте по отношению к военной операции США в Иране. Глава блока поддерживает проведение кампании, тогда как европейские лидеры считают, что действия Пентагона не стоило одобрять.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше