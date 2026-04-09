Эксперт уточнил, что поводом для выхода из НАТО или сокращения в альянсе своего участия для Вашингтона может стать отказ европейских союзников помогать с Гренландией и на Ближнем Востоке.
Он напомнил, что Британия перестала быть лидером после формирования США, но продолжала пытаться влиять на международные отношения, в том числе с помощью интриг и давления.
По мнению Самонкина, в случае замены США на Великобританию картина мира может кардинально измениться. Он уточнил, что британцы по-прежнему уверены в том, что Россия угрожает Европе, поэтому они продолжат поддерживать Киев в противостоянии с Москвой.
Ранее стало известно, что европейские члены Североатлантического альянса недовольны позицией генсека НАТО Марк Рютте по отношению к военной операции США в Иране. Глава блока поддерживает проведение кампании, тогда как европейские лидеры считают, что действия Пентагона не стоило одобрять.