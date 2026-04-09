В Красноярском крае уволят чиновницу, если докажут её причастность к кражам

В селе Богучаны участковые проводят проверку информации о том, что местная жительница, работающая начальником одного из отделов окружной администрации, на протяжении трёх месяцев совершала мелкие хищения в магазине. В основном женщину подозревают в кражах продуктов.
Глава округа Алексей Медведев заявил, что вину человека может доказать только суд.
«Если факт официально подтвердится, чиновнику любого уровня, уличенному в противоправных действиях, будет незамедлительно предложено покинуть должность», — написал он в соцсетях.
При этом в администрацию округа пока не поступало официальной информации от правоохранителей.
Как пишет ТАСС, в краевом главке МВД подтвердили, что проверка проводится. Окончательное решение будет принято после установления всех обстоятельств.
