В Красноярском крае уволят чиновницу, если докажут её причастность к кражам

В основном женщину подозревают в кражах продуктов.

В селе Богучаны участковые проводят проверку информации о том, что местная жительница, работающая начальником одного из отделов окружной администрации, на протяжении трёх месяцев совершала мелкие хищения в магазине. В основном женщину подозревают в кражах продуктов.

Глава округа Алексей Медведев заявил, что вину человека может доказать только суд.

«Если факт официально подтвердится, чиновнику любого уровня, уличенному в противоправных действиях, будет незамедлительно предложено покинуть должность», — написал он в соцсетях.

При этом в администрацию округа пока не поступало официальной информации от правоохранителей.

Как пишет ТАСС, в краевом главке МВД подтвердили, что проверка проводится. Окончательное решение будет принято после установления всех обстоятельств.

