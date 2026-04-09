Доходы бюджета Перми от продажи земли на аукционах выросли на 32 млн рублей

В первом квартале 2026 года Пермь получила 99,4 млн рублей от продажи и сдачи в аренду земельных участков через аукционы, сообщают в департаменте земельных отношений администрации города. Это на 32,3 млн рублей больше, чем за тот же период 2025 года, и более чем в три раза превышает показатель 2024 года, когда доходы составили 29,1 млн рублей.
С января по март было проведено 15 аукционов, в ходе которых продано 47 участков общей площадью 49,2 тыс. кв. метров. Земля использовалась под индивидуальное жилищное строительство, склады и деловые объекты. Из проданных лотов 35 участков переданы в аренду, ещё 12 — в собственность.
Некоторые участки были проданы по стартовой цене, но чаще итоговая стоимость значительно превышала начальную. Так, в январе арендная плата за участок в Индустриальном районе выросла с 360,3 тыс. до 3 млн рублей — в девять раз. Два других участка под строительство частных домов были проданы с семикратным превышением стартовой цены. В среднем на остальных аукционах итоговая стоимость была в 2−4 раза выше начальной.