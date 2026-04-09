Доходы бюджета Перми от продажи земли на аукционах выросли на 32 млн рублей

В первом квартале 2026 года Пермь получила 99,4 млн рублей от продажи и сдачи в аренду земельных участков через аукционы, сообщают в департаменте земельных отношений администрации города. Это на 32,3 млн рублей больше, чем за тот же период 2025 года, и более чем в три раза превышает показатель 2024 года, когда доходы составили 29,1 млн рублей.