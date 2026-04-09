Ливни и ветер ожидаются в Ростовской области, объявлено штормовое предупреждение

Спасатели просят жителей Дона быть осторожными в непогоду. Лучше находиться в помещении. Если же стихия застанет на улице, нельзя находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.