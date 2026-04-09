Самарский филиал Третьяковской галереи снова стал музеем года

Самарский музей стал победителем ярмарки современного искусства.

Источник: https://vk.com/tretyakovgallery_smr

Самарская Третьяковка снова была признана музеем года, об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры. Самарский филиал Третьяковской галереи был признан победителем ежегодных программ международной ярмарки современного искусства Cosmoscow.

«Благодарим экспертный совет ярмарки за столь высокую награду», — сказал директор филиала Михаил Савченко.

Сейчас в музее думают над тем, как представить свое учреждение и самарское искусство в целом на площадке ярмарки. Подробностей в музее не раскрыли, но назвали эту историю вдохновляющей.