Места с частыми нападениями клещей назвали в Нижегородской области

Жителям Нижегородской области предоставили информацию о территориях, где уже фиксировались случаи нападения клещей. Эти данные были обнародованы пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора.
Всего по области зафиксировано 28 обращений граждан в медицинские учреждения по поводу укусов членистоногих. Из общего числа пострадавших 14 человек — несовершеннолетние. Лабораторные анализы выявили одну особь клеща, зараженную боррелиями.
По статистическим данным, нападения клещей произошли на территории 10 муниципальных районов: Балахнинского, Богородского, Вачского, Ветлужского, Володарского, Городецкого, Павловского, Сергачского, Сосновского и Уренского. Известно также, что от укусов клещей пострадали жители Дзержинска, Первомайска и Шахуньи.
В самом Нижнем Новгороде случаи укусов членистоногих были отмечены в Автозаводском, Кстовском, Советском и Приокском районах.
Наиболее часто жители региона подвергались нападению клещей на своей придомовой территории — такие случаи составили 43% от общего числа. Кроме того, членистоногие кусали людей в садах и огородах (13% случаев), а также в небольших населенных пунктах (9% случаев).
