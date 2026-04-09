В Пермском крае спасатели помогли выбраться застрявшей в заборе ондатре

Утром 8 апреля в службу обратился житель Кунгура и сообщил, что в заборе около скейт-парка застряла ондатра. На место выехали спасатели, которые по прибытии освободили животное с использованием болтореза, после чего выпустили его в естественную среду обитания. По данным поисково-спасательной службы, ондатра не пострадала.