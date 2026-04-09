Желтый уровень опасности объявили в Воронежской области из-за гроз

Синоптики предупреждают о непогоде 10 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра России, в период с 06:00 до 18:00 10 апреля местами по области ожидаются грозы. Жителей и гостей региона призывают быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.

К выходным характер погоды немного изменится. Суббота, 11 апреля, ожидается самой холодной: днем всего +5…+6°C, возможен небольшой дождь или мокрый снег, ночью возможны заморозки до −3°C.

Зато в воскресенье, 12 апреля, в Пасху, придет тепло — воздух прогреется местами по региону до +11…+14°C, хотя сохранится ощутимый восточный ветер (5−10 м/с).