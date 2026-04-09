Как понять, что кто-то подключился к вашей веб-камере?

Современные веб-камеры стали неотъемлемой частью нашей работы и общения, но вместе с удобством они несут и скрытую угрозу: возможность удалённого наблюдения. Хакерам не нужно быть гениями, чтобы получить доступ к вашему объективу, — достаточно вредоносного ПО, случайно установленного с сомнительного сайта. Однако и паниковать раньше времени не стоит: как пояснили aif.ru эксперты в области ИТ-технологий и кибербезопасности, есть технические аномалии, которые можно заметить при внимательном подходе.