Как понять, что кто-то подключился к вашей веб-камере?

Эксперты рассказали, как обнаружить шпиона.

Источник: Unsplash

Современные веб-камеры стали неотъемлемой частью нашей работы и общения, но вместе с удобством они несут и скрытую угрозу: возможность удалённого наблюдения. Хакерам не нужно быть гениями, чтобы получить доступ к вашему объективу, — достаточно вредоносного ПО, случайно установленного с сомнительного сайта. Однако и паниковать раньше времени не стоит: как пояснили aif.ru эксперты в области ИТ-технологий и кибербезопасности, есть технические аномалии, которые можно заметить при внимательном подходе.

Кто может подключиться к веб-камере?

Как объяснил aif.ru Николай Долгов, эксперт по кибербезопасности, камера — это фактически сенсор, который позволяет наблюдать за пользователем в реальном времени, а значит, представляет интерес не только для целевых атак, но и для массовых вредоносных кампаний.

«В практике инцидент-анализа случаи несанкционированного доступа к камерам встречаются реже, чем, например, фишинг или кража учетных данных, но при этом вызывают более сильную реакцию у пользователей. Причина очевидна: речь идет о вторжении в личное пространство. Важно сразу обозначить: большинство современных устройств имеют базовые механизмы защиты, и “незаметное” подключение к камере без участия пользователя — задача нетривиальная. Тем не менее при наличии вредоносного ПО или компрометации системы такой сценарий возможен», — рассказал эксперт.

Какие признаки того, что кто-то подключился к веб-камере?

Самый очевидный сигнал работы веб-камеры — светодиод рядом с объективом. Павел Роменский, эксперт в области комплексного IT-аутсорсинга и сервисного обслуживания бизнеса, уточняет: современные ноутбуки физически зажигают светодиод при подаче напряжения на матрицу, и исключения единичны (старые модели до 2015 года). «Если лампочка активна, а Skype, Zoom или браузер с камерой не запущены — это почти всегда взлом», — предупреждает он.

Однако, как предупреждает аналитик по мониторингу конкурентов управления аналитики и дата-инжиниринга Петр Кутырев, световой индикатор может быть отключен программно — в шпионском ПО такая функция позволяет вести запись незаметно. В этом случае признаком работы камеры становятся фризы (подтормаживания) системы, вызванные ресурсозатратностью потоковой передачи видео. Другими словами, компьютер в таком режиме будет заметно тормозить.

Как заподозрить неладное по поведению системы?

Эксперты обращают внимание на аномальную активность процессов. Долгов поясняет, «вредоносные модули, использующие камеру, нередко работают в фоновом режиме, но оставляют следы в виде загрузки центрального или графического процессора (CPU/GPU)». Роменский рекомендует открыть диспетчер задач (Ctrl+Shift+Esc): в режиме простоя загрузка процессора должна составлять 1−5%. Если наблюдаются 50−90% и неизвестные процессы вроде webcamd.exe или случайного набора букв — велика вероятность захвата и сжатия видео.

Также следует насторожиться, если:

  • камера включается сама при загрузке системы (возможно, вредоносное ПО прописано в автозагрузке);
  • микрофон активируется без команды (слышен шум или эхо в наушниках);
  • веб-камера щелкает или фокусируется в тишине;
  • антивирус внезапно находит троян-шпион категории Remote Access Trojan (RAT).

О чем говорит необычный сетевой трафик?

Самый объективный метод — контроль исходящих подключений. Роменский советует использовать бесплатный TCPView или встроенный «Монитор ресурсов». Если компьютер на фоне отправляет десятки мегабайт на неизвестный IP (особенно зарубежный) без запущенных видеозвонков — велика вероятность, что идет стрим с камеры. Косвенно на это может указывать и активная передача данных в моменты, когда пользователь не использует ресурсоемкие сервисы, добавляет Долгов.

Что делать, если кажется, что через веб-камеру следят?

Прямых сигналов тревоги в таких ситуациях, как правило, нет — пользователь имеет дело с набором косвенных признаков, которые нужно интерпретировать в совокупности. Ключевая задача, подчеркивает Долгов, — не столько обнаружить подключение, сколько не допустить компрометации устройства в принципе. В реальной практике подавляющее большинство инцидентов связано с элементарными нарушениями цифровой гигиены.

Павел Роменский рекомендует следующий порядок действий:

  • Физическая защита — заклеить камеру стикером или использовать механическую шторку.
  • Полное сканирование антивирусом и утилитами (Kaspersky Virus Removal Tool, Dr.Web CureIt).
  • В Windows: «Параметры → Конфиденциальность → Камера» — отключить доступ всем подозрительным приложениям.
  • Проверить автозагрузку через диспетчер задач.

Для внешних веб-камер лучший способ предотвратить шпионскую запись — отключать устройство из USB-порта, когда оно не используется. В критичных случаях (публичная деятельность, переговоры) эксперты советуют использовать именно такую внешнюю камеру с отдельным отключением. И главное: регулярно обновлять систему и не устанавливать софт из непроверенных источников.