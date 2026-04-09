Газон проголодался: как выбрать качественные удобрения для травки, рассказал калининградский агроном

Старайтесь распределять гранулы равномернее. Лучше всего использовать механическую сеялку-разбрасыватель. При ручном внесении есть риск получить пятна: где-то трава сгорит от передозировки, а где-то — останется бледной. Вносить удобрения нужно только во влажную почву, но на сухую траву. Иначе гранулы будут прилипать к листьям и могут вызвать ожог. После внесения подкормки газон нужно обильно полить. Это обязательное условие! Вода растворит гранулы и доставит питание к корням, а также смоет с листьев частички оставшихся удобрений.