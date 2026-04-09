Проезд ограничат в Нижнем Новгороде 11 и 12 апреля в связи с Крестным ходом

Источник: Живем в Нижнем

Движение транспорта будет ограничено в Нижнем Новгороде 11 и 12 апреля в связи с проведением Крестного хода. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут действовать с 20:00 11 апреля до 20:00 12 апреля. Нижегородские автомобилисты не смогут проехать по Стрелке и Совнаркомовской, а также Волжской набережной.

12 апреля с 09:00 до 20:00 движение будет ограничено на площади Минина и Пожарского, Похвалинском и Зеленском съездах, Благовещенской площади, улице Рождественской, Канавинскому мосту, улицам Советской и Керченской.

Нижегородцам рекомендуют заранее ознакомиться с изменениями в схеме движения и планировать маршрут с учетом ограничений.

Напомним, нижегородские трамваи № 417 вернутся на свой маршрут в июне.