Проезд ограничат в Нижнем Новгороде 11 и 12 апреля в связи с Крестным ходом

Движение транспорта будет ограничено в Нижнем Новгороде 11 и 12 апреля в связи с проведением Крестного хода. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничения будут действовать с 20:00 11 апреля до 20:00 12 апреля. Нижегородские автомобилисты не смогут проехать по Стрелке и Совнаркомовской, а также Волжской набережной.
12 апреля с 09:00 до 20:00 движение будет ограничено на площади Минина и Пожарского, Похвалинском и Зеленском съездах, Благовещенской площади, улице Рождественской, Канавинскому мосту, улицам Советской и Керченской.
Нижегородцам рекомендуют заранее ознакомиться с изменениями в схеме движения и планировать маршрут с учетом ограничений.
