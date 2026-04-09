Генплан Борского округа на 20 лет утвердили в Нижегородской области

На территории городского округа Бор Нижегородской области были одобрены обновленные генеральный план и нормативы использования земель. Соответствующие изменения коснутся 33 населенных пунктов. Информацию об этом распространила пресс-служба правительства Нижегородской области.
Разработкой необходимой документации занималось государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области». Утверждение документов произошло после проведения публичных слушаний и на основании заключения комиссии, занимающейся вопросами землепользования и застройки в Нижегородской области.
Предлагаемые проекты охватывают территорию муниципального центра, а также населенные пункты Белоусово, Телятьево, Боталово, Овечкино, Клюкино, Борисовка, Зыково, Варначево, Оманово, Горелово, Костино, Грязново, Мыс, Елевая, Хрущево, Пичугино, Заборье, Софроново, Владимирово, Золотово, Ивонькино, Квасово, Колобово, Медведково, Сошники, Тайново, Власово, Тарасово, Чистяки, Трубниково, Шерстнево и сельского поселка Полевой.
Реализация генерального плана рассчитана на двадцатилетний период. В соответствии с положениями документа, за этот срок в округе будут возведены четыре дошкольных учреждения, такое же количество общеобразовательных школ, парк тематической направленности и здание, объединяющее спортивные и культурные функции для образовательного учреждения.
