Новый регулярный речной маршрут Казань — Набережные Челны откроется 1 мая

«У нас есть основные направления — Болгар и Свияжск, но в этом году для нас произойдет достаточно серьезное событие. Мы на регулярной основе выходим в навигацию с нашими новыми скоростными судами второго поколения на маршрут Казань — Набережные Челны. Это действительно событие, потому что на регулярной основе рейс был только при Советском Союзе», — заявил он.
По словам Лизалина, следуя по маршруту, теплоход будет заходить в Камское Устье, Чистополь, Нижнекамск и Елабугу.
Рейс будет выполняться еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям с 1 мая по 30 августа. Но до Чистополя теплоход продолжит ходить до 11 октября.
Из Казани «Метеор» отправится в 9 часов и будет в Набережных Челнах в 14.50. В обратном направлении он будет отправляться также в 9 часов утра.