Родители оценили новую школу имени Молева в Дзержинске

В Дзержинске родителям будущих учеников показали новую школу имени А. О. Молева, строительство которой выходит на финишную прямую. Основные работы на объекте завершены, сейчас идёт тестирование систем и оборудования, а также установка мебели. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.
Напомним, школа возводилась по концессионному соглашению между правительством региона и Корпорацией развития, которая взяла на себя функции генподрядчика после того, как предыдущая организация не справилась с обязательствами.
Общая площадь трёхэтажного здания — 23,8 тысячи квадратных метров. В нём разместились 44 учебных класса, большой и малый спортзалы, актовый зал, столовая, медпункт, библиотека. На прилегающей территории оборудованы спортивная и хозяйственная зоны, площадки для игр и отдыха. Рядом расположен бассейн на две ванны, соединённый со школой тёплым переходом. Для маломобильных граждан предусмотрены пандусы, лифты и отдельные санузлы на каждом этаже.
Ожидается, что обучение в новой школе начнётся с 1 сентября 2026 года.