Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родители оценили новую школу имени Молева в Дзержинске

Ее строительство находится на завершающем этапе.

Источник: Комсомольская правда

В Дзержинске родителям будущих учеников показали новую школу имени А. О. Молева, строительство которой выходит на финишную прямую. Основные работы на объекте завершены, сейчас идёт тестирование систем и оборудования, а также установка мебели. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, школа возводилась по концессионному соглашению между правительством региона и Корпорацией развития, которая взяла на себя функции генподрядчика после того, как предыдущая организация не справилась с обязательствами.

Общая площадь трёхэтажного здания — 23,8 тысячи квадратных метров. В нём разместились 44 учебных класса, большой и малый спортзалы, актовый зал, столовая, медпункт, библиотека. На прилегающей территории оборудованы спортивная и хозяйственная зоны, площадки для игр и отдыха. Рядом расположен бассейн на две ванны, соединённый со школой тёплым переходом. Для маломобильных граждан предусмотрены пандусы, лифты и отдельные санузлы на каждом этаже.

Ожидается, что обучение в новой школе начнётся с 1 сентября 2026 года.