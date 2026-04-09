Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы получили очень тёплую обратную связь»: как художники из Светлогорска покорили малышей на московском арт-фестивале

Мастер-классы команды «Море внутри» посетили более 100 юных художников.

Источник: Клопс.ru

Мастер-классы калининградских художников посетили за три дня более ста малышей. А именитые взрослые авторы пообещали летом приехать на арт-фестиваль в Светлогорск. Подробнее о том, как команда проекта «Море внутри» поучаствовала в выставке «Арт-Россия» в Москве, «Клопс» рассказала художница Серафима Москаева.

Светлоёжики и компания.

Результатом своей поездки команда довольна: «Артландию», организованную калининградскими художниками, посетили более 100 юных талантов — всего за три дня работы выставки. В мастер-классах участвовали малыши из Москвы, а также из разных регионов России.

Команда «Море внутри» проводила с ребятами творческие занятия. «Дети придумывали волшебные домики для ёжиков и совершили увлекательное путешествие с Человеком‑Облаком на воздушном шаре», — рассказали участники поездки.

Кроме того, в Москве состоялась премьера театра «Светлоёжики», новой детской книги, а также нескольких песен Марии Ждановой. «Мы получили очень тёплую обратную связь: некоторые дети приходили повторно, чтобы послушать сказку. В конце малыши с нежностью обнимали нашего кукольного персонажа и мечтали увидеть светлоёжиков вживую», — подчёркивают художники.

На выставке калининградцы представили и собственный арт-объект — световую инсталляцию «Город фонариков», которую помогали создавать дети. Конечно, взрослые не могли презентовать его в одиночку — поэтому в команде «Море внутри» было трое маленьких художников.

«Новая эра в современном искусстве».

Поездка для команды «Море внутри» стала уже третьей по счёту. Проект прошёл серьёзный конкурсный отбор среди более чем 600 заявок. «В этом году была потрясающая подборка стендов и художников. Как потом выяснилось — художники прошли очень сложный кастинг и отбор. Каждый старался не просто показать своё искусство, но и отличиться от других», — рассказывают участники фестиваля.

Особенно заметным, по словам команды, стало присутствие молодёжи из разных городов России. «Были молодые художники, заряженные на успех, — отметила Москаева. — Это давало ощущение, что наступила новая эра в современном искусстве страны. Чувствовался “русский код” и поиск аутентичности: многие картины были даже с оттенком ностальгии по советскому прошлому, либо уходили в древние времена».

Теперь команда уже ставит перед собой новую цель: выйти на площадку «Арт-России» как экспоненты более высокого уровня. «Этим мы будем заниматься в предстоящем году», — заключила художница.

Подготовка к лету.

Ещё один важный результат поездки — подготовка к летнему фестивалю в Светлогорске. Организаторы договорились с продюсером и галеристом Асей Голубевой — летом она снова приедет в Калининградскую область.

Гостья планирует провести благотворительный аукцион в поддержку фонда «Верю в чудо», а также привезти с собой команду художников из других регионов. Предполагается, что они представят свои любимые города на партнёрских площадках фестиваля.

«Мы достойно представили Калининградскую область в детской тематике, пригласили многих художников стать участниками “Море внутри”, — подчеркнула Серафима Москаева.

Она добавила, что в Москве были заключены новые партнёрские соглашения — в том числе с проектом «Художники РФ», независимыми СМИ и Московской ассоциацией пленэристов.

Следующий большой этап для проекта — подготовка к седьмому фестивалю «Море внутри», который пройдёт 8−9 августа на променаде Светлогорска.

