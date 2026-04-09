Выкапывают с комом: в Волгограде начали переселять здоровые деревья от вокзала

С Привокзальной площади Волгограда липы увезли в сквер 8 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 9 апреля на Привокзальной площади начали выкапывать деревья. Огромные здоровые липы вместе с комом земли выкапывают и грузят в машины. Как сообщает мэрия, волноваться за судьбу растений не нужно: их просто переселяют в другое место. Часть лип уже увезли в сквер 8 марта в Центральном районе.

Напомним, накануне городские власти сообщили, что Привокзальную площадь будут озеленять, но сначала спилят те деревья, которые агрономы признали больными и нежизнеспособными. Часть переселят. В новом сквере вместо парковки высадят около 300 новых деревьев и кустарников, в том числе клены, черемуху, яблони, сирень, сосны и ели. Сама площадь замостят, в центре ее поставят фонтан и много скамеек. Транспорт здесь будет останавливаться только для посадки и высадки пассажиров. Власти обещают открыть дополнительные парковочные месте в шаговой доступности.