Выкапывают с комом: в Волгограде начали переселять здоровые деревья от вокзала

Напомним, накануне городские власти сообщили, что Привокзальную площадь будут озеленять, но сначала спилят те деревья, которые агрономы признали больными и нежизнеспособными. Часть переселят. В новом сквере вместо парковки высадят около 300 новых деревьев и кустарников, в том числе клены, черемуху, яблони, сирень, сосны и ели. Сама площадь замостят, в центре ее поставят фонтан и много скамеек. Транспорт здесь будет останавливаться только для посадки и высадки пассажиров. Власти обещают открыть дополнительные парковочные месте в шаговой доступности.