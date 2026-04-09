Экс-директора красноярского хора осудят за мошенничество на 600 тысяч

Директор убеждала подчинённых, что часть их зарплат и премий нужно передавать ей.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя МБУК «Красноярский камерный хор». Женщину обвиняют в мошенничестве на 600 тысяч рублей, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.

По версии следствия, с июля 2022 по апрель 2024 года директор убеждала подчинённых, что часть их зарплат и премий нужно передавать ей — якобы на хозяйственные и административные нужды коллектива. Двое сотрудников получали зарплату за объём работ, который фактически не выполняли, а после возвращали руководителю оговоренную сумму. Троим другим систематически начисляли стимулирующие выплаты, часть которых они также отдавали директору.

В общей сложности обвиняемая присвоила около 600 тысяч рублей, распорядившись деньгами по своему усмотрению. Уголовное дело возбудили на основании материалов краевого УФСБ.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске двое мужчин искали и незаконно продавали заброшенные гаражи.