Экс-директора красноярского хора осудят за мошенничество на 600 тысяч

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя МБУК «Красноярский камерный хор». Женщину обвиняют в мошенничестве на 600 тысяч рублей, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.
По версии следствия, с июля 2022 по апрель 2024 года директор убеждала подчинённых, что часть их зарплат и премий нужно передавать ей — якобы на хозяйственные и административные нужды коллектива. Двое сотрудников получали зарплату за объём работ, который фактически не выполняли, а после возвращали руководителю оговоренную сумму. Троим другим систематически начисляли стимулирующие выплаты, часть которых они также отдавали директору.
В общей сложности обвиняемая присвоила около 600 тысяч рублей, распорядившись деньгами по своему усмотрению. Уголовное дело возбудили на основании материалов краевого УФСБ.
Следствие собрало достаточную доказательную базу. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
