Лукашенко сказал, с каких районов надо брать пример и копировать их

Лукашенко назвал районы на своем особом контроле.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 апреля, рассматривая кадровые вопросы, сказал об особом внимании к отдельным районам страны, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер обратил внимание на то, что уделяет больше внимания Шкловскому району, потому что знает там каждый метр. Но и заметил, что знает неплохо и Оршанский район.

— И вот один район и второй район — они разные. Где-то сельскохозяйственный — как Шкловский, где-то промышленный, а это то, что у нас в стране, — отметил он.

Властям белорусский лидер сказал, что следует показать развитие на примере Оршанского района. Лукашенко назвал эту административную единицу огромным районом. Он подметил, что только в Орше живут свыше ста тысяч человек, а в Шклове — всего 13 — 15 тысяч жителей, и еще 10 тысяч во всем районе.

— Вот образцы — копируйте и действуйте, — поручил глава государства.

Лукашенко напомнил, что в Беларуси не создают особых условий для отдельный регионов. Но предупредил, что следует понимать, что к Оршанскому району будет приковано все внимание, в том числе внимание президента.

— И там и устье вам будет, и лен, возделывание льна… Они умеют это делать, но мы договаривались, что они распространят это на всю страну, а этого нет пока, — заметил белорусский президент.

Резюмируя, руководству Лукашенко сказал посмотреть на кадры.

— Все, кто может, пусть работают, кто не может — пусть уходит. Губернатор это прекрасно понимает. И имейте ввиду, что внимание будет очень серьезное в этом плане и к вам, — заключил президент Беларуси.

Ранее стало известно, что в Беларуси площадь одного района увеличится после визита и совещания Александра Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер сказал, где в Беларуси будут строить много жилья возле Минска.

Еще президент Беларуси высказался об удалении YouTube каналов белорусских СМИ.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше