Омбудсмен: уже 31 регион России принял закон о запрете склонения к абортам

«Полтора года назад, 29 ноября 2023 года, вы, уважаемые депутаты, приняли закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Вы в России были первыми вместе с Республикой Мордовия. Мордовский и Калининградский парламенты были зачинателями этого процесса. Сейчас я могу вам доложить, что уже в тридцати регионах России поддержан ваш почин, такие законы приняли. И пока я сюда [на заседание Заксобрания] шёл, мне сообщили, что ещё в одном Российском регионе — Еврейской области, тоже приняли такой закон», — отметил Никитин, обращаясь к депутатам. При этом, как сообщил омбудсмен, ещё в 21 субъекте такие инициативы находятся на рассмотрении региональных Заксобраний.