В Воронеже многодетной матери отказали в региональном маткапитале

Причиной стало то, что женщина не подтвердила факт её проживания на территории области более года.

Источник: АиФ Воронеж

Многодетной матери из Воронежа незаконно отказали в региональном материнском капитале. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в среду, 8 апреля.

В апреле 2024 года женщина обратилась в органы социальной защиты населения с заявлением о назначении единовременной выплаты. Однако ей было отказано по причине того, что не был подтверждён факт её проживания на территории области более года. При этом семья с 2012 года проживает в регионе.

В прокуратуре подчеркнули, что отсутствие постоянной регистрации не может быть основанием для ограничения прав граждан. В интересах многодетной матери сотрудники ведомства предъявили заявление в Советский районный суд. Иск удовлетворили и за женщиной признали право на получение регионального маткапитала.