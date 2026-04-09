Самарцам рассказали о расписании дачных автобусов

В Самаре нашли перевозчиков для дачных маршрутов. Максимальная цена контракта составила 193 миллиона рублей. Всего будет работать 30 направлений, транспорт для которых будет курсировать до конца октября. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупки.
«Перевозки будут осуществляться на протяжении всего сезона за исключением дней, совпадающих с днями перевозок к городским кладбищам (в День Победы и дни религиозных праздников — Пасхи, Красной горки, Радоницы, Троицкой родительской субботы)», — написано в техническом задании закупки.
Автобусы будут отправляться от девяти остановок: улица Георгия Димитрова, Дом печати, площадь имени Кирова, Хлебная площадь, автостанция «Аврора», пригородный автовокзал, проспект Ленина, завод «Металлург», поселок «Управленческий». Они проследуют до поселка «Исторический Вал», Грачевских дач, Чубовских дач и других.