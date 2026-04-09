Сенатор Климов: Украина и Норвегия ответят в случае ударов по судам РФ

В случае реализации совместного плана Украины и Норвегии по атаке на российские суда Россия даст соразмерный ответ. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член Совета по внешней и оборонной политике РФ, доктор экономических наук Андрей Климов.

Источник: РИА "Новости"

Эксперт уточнил, что Украина планирует акты агрессии в отношении России со всеми странами Североатлантического альянса. Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что Норвегия согласна атаковать корабли России, потому что там есть силы, которые заинтересованы в конфликте с Россией.

Климов уточнил, что ответ России будет зависеть от того, какие именно действия предпримут украинцы совместно с норвежцами.

«С учетом этих деяний у нас есть возможность ответить на любое из такого рода преступлений сообразно масштабам и характеру содеянного. Сейчас гадать относительно всего этого явно не стоит. С этим надо бороться всеми доступными нам средствами», — добавил он.

Ранее стало известно, что Украина намерена организовать теракты против российских кораблей в Баренцевом море с поддержкой ВМС Норвегии. Предполагается, что целями для ударов станут суда, следующие из порта Мурманска и обратно.