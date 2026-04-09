В Волгограде подросток обманул продавца автомобиля билетами банка приколов

ВОЛГОГРАД, 9 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении несовершеннолетнего, расплатившегося при покупке автомобиля билетами банка приколов в Волгограде, сообщили в ГУ МВД России по региону.
По информации главка, в полицию обратился волгоградец, который сообщил, что во время сделки по продаже автомобиля покупатель расплатился с ним игрушечными деньгами. Семнадцатилетний местный житель передал продавцу вместо 40 тысяч рублей билеты банка приколов. Подлог продавец обнаружил, когда покупатель уже уехал. Полицейские нашли мошенника, изъяли автомобиль и вернули его владельцу.
«В отношении подозреваемого… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ — “Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину”, — говорится в сообщении ведомства на платформе Max.
Уточняется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.