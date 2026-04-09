Еще более 12 тысяч человек обучились в школах будущих родителей Подмосковья

Обучение в школах для будущих родителей в Московской области с начала года прошли более 12 тыс. человек, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Специализированные школы созданы на базе роддомов при поддержке национального проекта «Семья».
«Школы для будущих родителей позволяют семьям заблаговременно и в полном объеме подготовиться к рождению ребенка. Такие занятия способствуют снижению тревожности и повышению чувства уверенности в период ожидания и после родов. Важно, что обучение проводится бесплатно. С начала этого года такой возможностью воспользовались более 12 тысяч будущих родителей», — отметил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Занятия ведут акушеры-гинекологи, неонатологи, психологи и другие эксперты. Программа обучения построена таким образом, чтобы дать будущим мамам и папам полное представление о процессе подготовки к появлению младенца и правилах ухода за ним в первые месяцы жизни. Помимо полезных практических знаний, участники получают необходимую психологическую поддержку.
Узнать актуальное расписание занятий и выбрать подходящий филиал можно на официальных интернет-ресурсах медучреждений региона. Более подробная информация обо всех возможностях, которые предоставляет областная система родовспоможения, собрана на специализированном портале «Стань мамой в Подмосковье».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.