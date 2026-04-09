Зарплаты на удалёнке в Прикамье почти удвоились за пять лет

Специалисты, работающие дистанционно в Пермском крае, стали зарабатывать почти в два раза больше за последние пять лет. По данным аналитиков hh.ru, медианный доход удалённых сотрудников достиг 69,8 тыс. рублей.
В первом квартале 2026 года работодатели региона разместили около 1,2 тыс. вакансий с возможностью удалённой работы. Для сравнения, в аналогичный период 2021 года медианная зарплата составляла 37,3 тыс. рублей — почти в два раза меньше нынешнего уровня.
Самыми высокооплачиваемыми остаются аналитики, которым предлагают около 190 тыс. рублей в месяц. Далее идут системные аналитики и разработчики ПО с медианной зарплатой 150 тыс. рублей. Менеджеры по логистике и внешнеэкономической деятельности получают в среднем 120 тыс. рублей, а менеджеры по работе с партнёрами — около 100 тыс.
В десятку востребованных профессий входят дизайнеры, художники, специалисты по продажам и клиентской поддержке — их доход достигает 90 тыс. рублей. Тестировщики зарабатывают около 80 тыс., руководители проектов — 75 тыс., маркетологи и интернет-маркетологи — примерно 65 тыс.