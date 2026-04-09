В Сочи завершен второй этап строительства школы на 1100 мест

Второй этап строительства школы на 1100 мест завершили в Лазаревском районе города Сочи, сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций. Работы велись в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Школа уже получила заключение о соответствии объекта проектной документации, а также разрешение на ввод в эксплуатацию.
«Ввод в эксплуатацию нового объекта образования — это знаковое событие, которого с нетерпением ждали все жители Лазаревского района: дети, родители и педагоги. Это важнейшая часть развития социальной инфраструктуры курорта. Подрядчик осуществляет поставку всего необходимого технологического оборудования. В ближайшее время классы и учебные кабинеты будут оснащены мебелью и современной электронной техникой, спортивные залы — инвентарем, а помещения пищеблока — всем необходимым для организации полноценного питания учащихся», — отметил глава города Андрей Прошунин.
Открытие учреждения запланировано на 1 сентября. В школе будет доступно начальное общее, основное общее и среднее общее образование. В учреждении откроют кадетский класс, ресурсный центр профессионального обучения по направлениям: программирование, веб-дизайн, медиа-направление, а также организуют профессиональное обучение по направлению «Технология приготовления пищи». Кроме того, предусмотрено создание кванториума, центра детских инициатив, школьного детского телевидения, театра, хора и спортивного клуба.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.