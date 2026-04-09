«Мастерская новых медиа» запускает конкурс на три профильные программы

Источник: Живем в Нижнем

«Мастерская новых медиа» запустила конкурс сразу на три профильные программы обучения. Об этом сообщили организаторы.

Участие могут принять пиар-специалисты, сотрудники медиа и руководители СМИ. Доступны три программы: «Медиакоммуникации», «Связи с общественностью» и «Высшая школа новых медиа». На данный момент участниками программы стали более 1500 человек.

Кандидаты, которые успешно пройдут отбор, смогут пройти обучение в Москве. У них будет возможность поработать с профессионалами отрасли — Арамом Габреляновым, Эрнестом Мацкявичюсом, Александром Цыпкиным и другими.

«Каждая программа разработана под конкретные целевые аудитории. Для медиаспециалистов фокус на работе на отечественных площадках, создании авторских проектов. Для пиар-специалистов — на продвижении нарративов и ценностей через инструменты медиа. Для управленцев — на поиске путей для работы с вызовами, которые стоят перед всей индустрией», — рассказала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.

После окончания программы участников ждут новые карьерные возможности. За прошлый год несколько выпускников стали вице-губернаторами в Курской и Калужской областях и возглавили ключевые медиахолдинги.