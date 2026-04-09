В Глазове в Удмуртии в этом году завершат строительство смотровой площадки

Напомним, что ранее команда города Глазова заняла первое место в конкурсе госкорпорации «Росатом» на лучшую практику в области развития туризма и гостеприимства. Грантовый приз вложат в обустройство «Иднакара». На территории появится интернет, вдоль тропы на смотровую площадку установят камни с QR-кодами. С помощью VR-технологий и дополненной реальности можно будет подробно ознакомиться с археологическими находками на городище. Все это планируется сделать в течение года.