В Глазове в Удмуртии в этом году завершат строительство смотровой площадки

Строительство смотровой площадки на городище «Иднакар» в городе Глазове Удмуртской Республики планируют завершить в этом году, сообщили в городской администрации. Работы ведутся в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Смотровая площадка — часть большого рекреационно-туристического проекта в стратегии развития Глазова, который называется «Удмуртский север» и объединяет город с историческим памятником Иднакар и этнопарком «ДондыДор».
Городище «Иднакар» — единственный археологический музей-заповедник на территории республики и крупнейший археологический памятник чепецкой культуры. На городище уже заканчивают обустройство смотровой площадки и пешеходной тропы к ней. Там сделали освещение и установили качели, также на территории появятся скамейки и урны. Смотровая площадка будет доступна для посещения уже этим летом.
Напомним, что ранее команда города Глазова заняла первое место в конкурсе госкорпорации «Росатом» на лучшую практику в области развития туризма и гостеприимства. Грантовый приз вложат в обустройство «Иднакара». На территории появится интернет, вдоль тропы на смотровую площадку установят камни с QR-кодами. С помощью VR-технологий и дополненной реальности можно будет подробно ознакомиться с археологическими находками на городище. Все это планируется сделать в течение года.
