Перед Пасхой в Воронежской области подорожали яйца и масло

Куриные яйца, один из главных ингредиентов праздничной выпечки, подорожали на 32 копейки. Теперь десяток в среднем обходится жителям региона в 105 рублей 52 копейки. Сливочное масло показало самый заметный скачок: килограмм прибавил в цене 7 рублей 85 копеек и достиг 1056 рублей 51 копейки. Также выросла стоимость ультрапастеризованного молока — плюс 74 копейки, до 114 рублей 66 копеек за литр. Сахар поднялся на 30 копеек, до 64 рублей 82 копеек за килограмм.