Перед Пасхой в Воронежской области подорожали яйца и масло

В преддверии Пасхи, которую православные воронежцы будут отмечать 12 апреля, Воронежстат опубликовал данные об изменении цен на продукты, традиционно используемые для выпечки куличей.
Куриные яйца, один из главных ингредиентов праздничной выпечки, подорожали на 32 копейки. Теперь десяток в среднем обходится жителям региона в 105 рублей 52 копейки. Сливочное масло показало самый заметный скачок: килограмм прибавил в цене 7 рублей 85 копеек и достиг 1056 рублей 51 копейки. Также выросла стоимость ультрапастеризованного молока — плюс 74 копейки, до 114 рублей 66 копеек за литр. Сахар поднялся на 30 копеек, до 64 рублей 82 копеек за килограмм.
При этом некоторые продукты подешевели. Пастеризованное молоко потеряло в цене 51 копейку, теперь его можно купить в среднем за 97 рублей 54 копейки. Мука пшеничная стала дешевле на 7 копеек — килограмм стоит 46 рублей 12 копеек.
Таким образом, пасхальная корзина в этом году подорожала незначительно и разнонаправленно: основные затраты придутся на масло и яйца, тогда как мука и пастеризованное молоко немного сэкономят бюджет хозяек.