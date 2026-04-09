Сколько стоит съездить в Волгоград на майские праздники

Волгоград вошел в десятку самых выгодных российских направлений для туристов на майские праздники 2026 года. Регион в топ 10 по самой дешевой стоимости железнодорожной поездки, перелета и размещения на одну ночь. Такие данные бронирований с 1 по 10 мая предоставили аналитики Яндекс Путешествий.
Средняя стоимость перелета в Волгоград для россиян составляет 12 030 рублей, поездки поездом — 4220. Средняя стоимость ночи в отеле — 8280 рублей.
При этом по меньшей суммарной средней стоимости отдыха на майские аналитики выделили Минеральные Воды, Краснодар и Ярославль. В топ зарубежных направлений самыми выгодными стали Беларусь, Узбекистан и Казахстан.
Майские праздники в Волгограде — самое красивое и комфортное время для отдыха. Все цветет, еще нет удушающей жары, но уже тепло, нет нашествия мошки и комаров. В этом году парад на День Победы 9 мая впервые пройдет на Центральной набережной и посмотреть его смогут больше людей. Ошеломляет гостей города и световая инсталляция на Мамаевом кургане.
